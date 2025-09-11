Alzheimer: científico argentino realizaron un importante hallazgo

Un grupo de científicos del CONICET logró visualizar con IA por primera vez a un neurorreceptor implicado en enfermedades neurológicas, lo que representa un hallazgo clave contra el Alzheimer.

El equipo de trabajo estuvo liderado por Francisco Barrantes, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (BIOMED), y para la investigación utilizó la combinación de la microscopía de superresolución más avanzada con la que se cuenta en la actualidad, denominada MINFLUX, y métodos analíticos de Inteligencia Artificial.

En ese contexto, en las últimas semanas se publicaron dos trabajos en la revista científica Nature "por el aporte que implica revelar un aspecto totalmente novedoso dentro del campo de los receptores de neurotransmisores", destacaron desde el CONICET.

"Los receptores de neurotransmisores juegan un papel crucial en el sistema nervioso, con importantes implicancias en patologías neurológicas y neuropsiquiátricas y nosotros, por primera vez, pudimos verlos en forma directa en una célula viva, interactuando con el colesterol", explica Barrantes.

El equipo de Barrantes cuenta desde 2018 con un microscopio de superresolución STORM ("stochastic optical reconstruction microscopy"), uno de los pocos en el país, construido con ayuda del premio Nóbel alemán Stefan Hell, que permite ver el comportamiento de las células en su ambiente natural, en una escala nanoscópica, es decir, extremadamente pequeña y por debajo del límite de resolución del microscopio óptico.

La superresolución de este microscopio desafía la óptica al permitir estudiar la estructura de células vivas y su comportamiento a una escala por debajo del límite resolución sin dañarlas, lo que antes era prácticamente imposible, ya que para verlas debían someter a las células a irradiación con electrones o rayos X que las alteraba o bien las destruía.