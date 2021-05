Juan José Aranguren afirmó que la denuncia en su contra es "totalmente falsa"

El exministro de Energía del macrismo, Juan José Aranguren, se refirió a la denuncia que pesa en su contra por la dolarización de las tarifas de gas y al aumento de combustible que debe realizar YPF y aseguró que es "totalmente falsa".

“Lo gracioso de la denuncia que eleva el interventor Bernal es que me acusa de haber sido responsable de un decreto que yo no firmé porque ya me había ido del gobierno, independientemente de eso, las razones que él arguye para la denuncia son totalmente falsas”, dijo el exfuncionario en comunicación con RePerfilAr.

“No se puede dolarizar lo que no estaba en pesos, dice que no tenía facultades para intervenir cuando en realidad yo no contraté absolutamente nada, dice que le quitamos facultades a Energas para que pueda definir cuales son los precios razonables, que también es falso”, argumentó respecto a los dichos de Federico Bernal, Interventor de Energas.

El Gobierno denunció penalmente al exministro de Energía Juan José Aranguren

En relación a los aumentos previstos del combustible Aranguren explicó: "Si queremos seguir con los precios retrasados, el precio YPF va a empeorar, si no recompone su ecuación económica va a tener problemas para poder continuar satisfaciendo las necesidades de energía para la población”.

“Hay una distancia entre el discurso y la realidad, no asumen que la energía tiene un valor y alguien lo tiene que pagar, si no lo paga el cliente lo paga el Estado y si no lo paga no va a haber inversión”, se refirió el exministro de Energía respecto a las decisiones del gobierno.

RIY / DS