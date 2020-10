Un médico analiza los protocolos en los vuelos y micros de larga distancia

En los próximos días van a volver a estar disponibles los viajes de larga distancia tanto en avión como en micro, por lo que el equipo de RePerfilAr repasa cómo y cuan efectivos son los protocolos que el gobierno nacional tiene previstos y quienes van a poder viajar.

En principio, los servicios de transporte solo podrán ser utilizados por trabajadores esenciales o razones de salud, es decir que quedan descartados los viajes por turismo. Además, quienes pretendan viajar por estos medios deberán sacar un certificado único habilitante y utilizar un barbijo tri-capa durante todo el trayecto.

Por su parte, médico neumonólogo José Manuel Viudez para hablar sobre la seguridad de los protocolos y los posibles riesgos que podrían traer estos viajes para la propagación de la pandemia por el país.

“Hay muchas pruebas hechas en Europa que demuestran que, con los cuidados necesarios, viajar en avión es completamente seguro”, afirmó Viudez,

"El problema es que este virus tiene la característica que no habíamos visto antes qué son los hipercontagiadores. Es una predisposición que tiene el ser humano a tener una respuesta baja a la carga viral". Por eso si en un viaje hay contacto con alguien de estas característica se puede contagiar. "Pero con estos protocolos si se cumple la regla matemática que es el espacio por el tiempo de vuelo y la cantidad de pasajeros, el riesgo es muy bajo", indicó.

Luego se refirió a los micros: “No hay mucha evidencia al respecto dado que en Europa los pasajes de avión son muy económicos y casi no hay afluencia”. Asimismo, algo que inquietó al neumonólogo es el sistema de refrigeración de los micros de larga distancia que es muy distinto al de los aviones. Estos últimos poseen aspersores que generan rafagas descendentes algo que no tienen los colectivos.