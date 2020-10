Tenembaum sobre Macri: "La imagen que quiere dar sobre su gobierno es puro relato"

Mauricio Macri volvió a la arena política, al debate público y con eso dejó dos mensajes muy claros. El primer mensaje es para sus hijos políticos, particularmente para Horacio Rodríguez Larreta. Macri le está diciendo: "Ya sé que vos querés ser el candidato a presidente. Ya sé que vos estás midiendo más que yo pero olvídate de pensar que me voy a retirar fácil. Olvídate de pensar que yo te voy a ceder lugar sin que tengas que dar pelea para sacarme. Y te lo digo a vos. Se lo digo a María Eugenia Vidal, se lo digo Martín Lousteau, se lo digo a todos los intendentes", pero especialmente se lo dice a Horacio Rodríguez Larreta.

¿Por qué? Porque le dice "mirá, yo armé esta empresa, esta empresa es mía. Yo armé este partido político, pero no solamente eso. Yo te puse como jefe de Gabinete, ¿te acordás cuando Gabriela Michetti medía más que vos? ¿Pensás que me vas a tirar por la ventana? Ni loco.

En algún sentido, Mauricio Macri está repitiendo la historia de su padre con él. Franco le decía "algún día esta empresa va a ser tuya, pero cuando yo lo decida, no cuando vos quieras". Y Macri esperaba y esperaba hasta que finalmente se fue. Bueno, eso lo está diciendo Horacio. Algún día tal vez esta empresa va a ser tuya o este partido, pero primero me vas a tener que sacar.

Eduardo Valdés: "12O fue la marcha del odio, fue sacar zombies a la calle"

El segundo mensaje lo dejó para la sociedad. Hasta ahora estaba instalado, con razón, que el kirchnerismo era muy hábil para instalar un relato. Bueno, lo mismo pasa con Macri. La imagen que Macri quiere dar sobre lo que pasó en su gobierno es puro relato, sin ninguna admisión sincera de sus errores más graves. Para dar un solo ejemplo, él dice que toda la deuda que se contrajo tuvo que ver con el déficit fiscal heredado y con las deudas heredado fondos buitre, Ciadi, etc.

Ahora no dice una palabra sobre el levantamiento del cepo, pero ni una. A ver, él levantó el cepo. Imagínense qué pasaría hoy si se levanta el cepo. ¿Qué pasaría? Todo el mundo compraría dólares, las empresas, los particulares y habría una fuga terrible. Bueno, eso es lo que pasó en 2015. Para tratar de tapar el agujero tuvo que contraer mucha deuda y a alto nivel de interés.

Parece que todo es culpa del kirchnerismo. Es puro relato. No había manera de establecer en el 2015 que necesariamente todo terminaría como en el 2019. El único que logró eso fue Macri y no lo explica. Dos mensajes, uno para Rodríguez Larreta: "Yo de acá no me muevo". El otro, para la sociedad: "Ni en pedo voy a hacer una autocrítica". Eso es Macri.