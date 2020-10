Banfi, sobre NODIO: "Cuando hablamos de un observatorio del Estado, hablamos de una vigilancia"

La iniciativa de NODIO, un observatorio creado por la Defensoría del Público, encabezado por Miriam Lewin, con el fin de evitar la violencia simbólica y las noticias maliciosas generó polémica en la ciudadanía, ya que surgieron dudas respecto al riesgo que corre la libertad de expresión. En diálogo con RePerfilAr, Karina Banfi, diputada nacional de Juntos por el Cambio, remarcó: "Cuando hablamos de un observatorio de parte del Estado, estamos hablando de una vigilancia que hace el Estado".

En ese sentido, la legisladora explicó que actualmente existen en el mundo 215 observatorios de Social Media, o de Medios. De este total, especificó que sólo 7 son gubernamentales, los cuales "están en países donde el ejercicio de la libertad de expresión está cuestionada, como es el caso de Venezuela, Nigeria, Malasia".

Asimismo, la diputada de Juntos por el Cambio mencionó que en la mayoría de los casos "un observatorio, entendido como tal" surge como iniciativa de la sociedad civil. Es por ello que, las plataformas de esta índole que son construidas "en el marco del espacio estatal" podrían "estimular la autocensura", es decir, "si yo sé que el Estado me está vigilando sobre lo que yo quiero decir, pensar o expresar, quizás me voy a limitar", agregó.

Miriam Lewin: "La frase de Dady Brieva no le hace bien a la democracia"

Además, Banfi , puntualizó que "las funciones de la Defensoría del Público se superponen con otras áreas", y "que no tiene mucho sentido" el organismo. "Yo entiendo que Miriam no sabe qué hacer con este espacio, pero la verdad que no tiene mucho sentido", dijo.

En esa línea, puntualizó que el organismo "no teniendo facultades sancionatorias, sobre lo que los medios expresan", lo único que logra "es alertar a la sociedad" y "afectar la posibilidad de expresión". A su vez, destacó que "el discurso del odio está muy bien segmentado en la Ley antidiscriminatoria de la que tiene competencia el Inadi, no la Defensoría del Público".

Por último, cerró: "El Estado tiene que promover mayor acceso a la información pública, trabajar con los medios para evitar la desinformación, y proteger los datos personales".