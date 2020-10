Eduardo Valdés: "12O fue la marcha del odio, fue sacar zombies a la calle"

Se aproxima la marcha del 17 de octubre y no se sabe aún si será virtual, en la calle y qué es lo se puede esperar en este evento. Sin embargo se especula con una adhesión multitudinaria que revitalice al Gobierno de Alberto Fernández.

El Diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, advirtió que la congregación será muy distinta a la última protesta opositora, dado “que la marcha del pasado 12 de Octubre fue la marcha del odio” porque cuando “nosotros nos manifestamos lo hacemos con alegría no con ese odio que se llevan por delante los periodistas que no piensan como ellos, que no resisten la segunda pregunta".

En síntesis, para Valdés: "Eso no fue una movilización, fue sacar zombies a la calle, con un odio muy marcado". Asimismo acusó al diario Clarín de convocar esta “marcha del odio” y de publicar el domicilio personal de la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner.

Tras reunirse con Alberto, Moyano impulsa una caravana para el 17 de octubre

“Nosotros somos la calle", sentención el referente del Frente de Todos. Y añadió: "Hemos surgido a la historia de salir a la calle como dijo Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada. Los invisibles, que nadie registraba, tomaron la Plaza de Mayo y se manifestaron”.

No obstante, sobre la pandemia y como se imagina la marcha del 17 de octubre se sinceró: “Nunca imaginamos que nos iba a tocar gobernar en una pandemia". Aunque en este contexto, "con pandemia lo único que sirve es poder cuidarnos y cuidar al prójimo. No elegimos el tiempo que estamos viviendo. Nosotros queremos homenajear a quienes hicieron aquel 17 de octubre pero como corresponde en tiempos de pandemia”

Artemio López: "El Gobierno se mostró mezquino a la hora de recuperar poder adquisitivo"

Por otro lado, Eduardo Valdés aseguró que él no quiere “hacer un contrapunto con Moyano” ya que el líder de camioneros impulsó una caravana con Camioneros el próximo sábado. Y remarcó una vez más que hay “que tomar la mejor decisión para con el prójimo y no para con nuestro ego”. En este sentido propuso una reunión para conversar con los demás compañeros para llegar a un acuerdo de una manifestación virtual.

El diputado también dijo que “es muy importante que los que apoyamos este Gobierno, cumplamos con las medidas de distancia social obligatoria, de prevención de la política sanitaria que ha planteado el Presidente”. Y resaltó que según él, “la mejor forma de conmemorar el día de la lealtad es precisamente ser leal a esas decisiones de Gobierno y participar de forma virtual”.