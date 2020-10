Duhalde sobre la crisis: "Es culpa de todos los que gobernamos"

En vísperas del 75 aniversario del 17 de octubre y desde el monumento a Juan Domingo Perón, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el ex presidente Eduardo Duhalde, quien opinó sobre la actualidad política, social y económica que atraviesa el país.

“Es una tontera pelearnos como chicos cuando Argentina está en la peor crisis de su historia, los dirigentes tienen que salir de su zona de confort y ponerse de acuerdo”, aseguró Duhalde con respecto a la grieta, quien luego completó detallando la situación sanitaria: “Estamos todos los días viendo el noticiero para ver si hay 15 o 17 mil nuevos contagiados, la situación es muy delicada”.

Sobre la responsabilidad de la frágil situación económica, el ex presidente afirmó que “la culpa es de todos los que gobernamos, tanto por acción como por omisión”.

Con respecto a la marcha de la que estaba formando parte, el ex gobernador de Buenos Aires aseguró que, al ser tan pequeña la convocatoria realizada, no habría mayores complicaciones.

"Mauricio Macri tiene todo el derecho de decir lo que quiera o lo que se le antoje. Esa es la democracia", afirmó el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sobre los dichos del ex presidente, aunque aclaró que no los había leído. Y se cuestionó: "¿Que esperamos para unirnos?, la gente la está pasando muy mal".

Finalmente, Duhalde aseguró que el país necesita la unión de los argentinos. “Hay que hacer una gran coalición y ponernos de acuerdo en dos o tres temas para sacar el país adelante”.