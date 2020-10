La figura principal dentro del peronismo sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner

María O'Donnell

Se viene un 17 de octubre muy particular esta fecha tan importante para el peronismo en su historia y para nuestro país, que marcó el ascenso de Juan Domingo Perón al poder hace 75 años, encuentra al gobierno y al peronismo en circunstancias muy particulares.

Por un lado, la más evidente, que tiene que ver con la circunstancia de la pandemia del coronavirus, que obliga al Gobierno a pensar haberle pedido a la CGT que el acto sea puramente virtual. Después acordaron que hubiera también una movilización, lo que pase de ser una movilización que no haga aquello que se le reprochó a la oposición. El Gobierno dijo que había sido tremendamente irresponsable la oposición cuando convocó a los banderazos, porque son tiempos en los que hay que cuidarse para no contagiarse de coronavirus.

Entonces, al principio no iba a pasar nada. Finalmente habló Hugo Moyano con el presidente de la Nación y decidieron que si, que van a marchar, pero dentro de los vehículos, tratando de no mostrarse descuidados del aspecto sanitario por la necesidad de marchar un 17 de octubre.

Son circunstancias muy particulares también para el Movimiento Obrero, una crisis de la Argentina de las más graves de su historia, que se ve reflejada, por supuesto, en un deterioro muy importante, lo que tiene que ver con el trabajo en la Argentina y casi cuatro millones de personas con problemas de empleo 47 por ciento de pobreza. Fíjense lo que pasó esta semana con el salario mínimo vital y móvil. El Gobierno empujó un acuerdo que es de apenas el 28 por ciento. Hasta el mes de marzo 21.600 pesos va a quedar el salario mínimo vital y móvil en marzo, menos de la mitad de lo que cuesta hoy una canasta básica de alimentos para que una familia no sea considerada pobre. La canasta de ingreso a una familia es más del doble de lo que va a ser el salario mínimo en marzo del año que viene.

En estas circunstancias, además, hay otra particularidad muy grande. Alberto Fernández va a estar asumiendo la conducción del Partido Justicialista, pero la principal figura del peronismo hoy es Cristina Fernández de Kirchner. Quiera o no quiera Cristina Fernández de Kirchner por la gravitación que tiene su figura 8 años, presidenta de la República, vice presidenta, senadora, diputada, colaboradora, por supuesto, sin cargo formal con Néstor Kirchner durante su presidencia,

Cristina Fernández de Kirchner nunca le prestó mucha atención al peronismo como estructura partidaria. La despreciaba. Decía que era el pejotismo, pero su figura es la figura más importante hoy dentro de ese espacio político. Entonces, ¿cómo convive estos liderazgos partidarios?

Bueno, ¿va a estar o no va a estar Cristina Fernández del acto?. Hay quien decía que por estas circunstancias convenía que no estuviera para que el protagonismo fuese todo de Alberto Fernández después del aforada, dijo. Sería una señal de que hay división donde no la hay. Esta es otra de las particularidades que va a asumir como presidente Alberto Fernández. Pero todavía la figura principal dentro del peronismo por peso propio sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner.