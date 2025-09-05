Atajó un penal en un torneo, se desvaneció y murió.

El mundo del Futsal brasileño está de luto, tras la muerte de un arquero de 38 años en el marco del Torneo de la Semana de la Independencia 2025. Las imágenes son impactantes, ya que muestran el momento en el que se desvanece y cae al suelo.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en el Gimnasio Municipal José William de Freitas, en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, Brasil.

La víctima fue identificada como Antonio Edson dos Santos Sousa, más conocido como Pixé, de 31 años, luego de contener un disparo en la serie de penales, comenzó a celebrar con sus compañeros y se desvaneció de manera repentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En principio, algunos jugadores se mostraron confundidos, hasta que comprendieron la gravedad de la situación y pidieron asistencia médica de inmediato.

Según informó CNN Brasil, Edson recibió primeros auxilios dentro del gimnasio y luego fue trasladado al hospital local de São Miguel, donde confirmaron su fallecimiento.

Las causas de la muerte todavía no fueron esclarecidas. Tras la tragedia, la Municipalidad de Augusto Corrêa anunció la suspensión de los partidos programados para esa jornada, que debían reanudarse este jueves.

La Federación Paraense de Futsal (Fefuspa) también expresó su pesar a través de un comunicado difundido en Instagram, en el que destacó la trayectoria y la calidad humana de Pixé: "Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha como alguien que cautivó a todos".