Aumentó la desocupación y llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) las personas que buscan empleo activamente llegó al 7,5%, en el último trimestre de 2025. Esto representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

La desocupación afectó a cerca de 1,7 millones de argentinos, lo que implica un incremento de 230.000 personas desempleadas frente a fines de 2024.

En los tres meses del año pasado, la oferta laboral (22,72 millones) aumentó en 69.300 personas respecto del tercero, el empleo total (21,08 millones) se contrajo en 142.600 y el desempleo aumentó en 211.900 trabajadores, alcanzando a 1,64 millones de personas.

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Por su parte, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, pasó del 45,7% al 48,6%; mientras que la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45%, marcando una caída de 0,7 p.p. frente al último trimestre de 2024.