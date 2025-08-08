Belgrano Cargas licita obras por más de USD 5,3 millones para modernizar la línea Urquiza

La empresa estatal Belgrano Cargas y Logística lanzó una licitación pública nacional e internacional para ejecutar obras de “mejoramiento liviano y de vía principal” en distintos tramos de la línea Urquiza, un corredor clave que conecta el noreste argentino con puertos y pasos fronterizos hacia Paraguay y Brasil.

El proyecto —publicado el 6 de agosto en el Boletín Oficial— prevé una inversión estimada de USD 5.358.887 más impuestos y se enmarca en el Proyecto FOCEM – Etapa II 2025, cofinanciado por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur.

El objetivo es optimizar la seguridad y eficiencia operativa en sectores que hoy presentan limitaciones para el transporte de cargas, a través de trabajos como recambio de durmientes, alineación de rieles, colocación de balasto y reparaciones puntuales en la infraestructura.

Un ramal vital para las economías regionales

La línea Urquiza, de trocha angosta, atraviesa Misiones, Corrientes, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, abasteciendo industrias forestales, yerbateras, citrícolas y otras economías regionales. Su ubicación le otorga potencial de integración internacional mediante el paso fronterizo con Paraguay y Brasil, y conexión con el sistema fluvial a través de los puertos del río Paraná.

Además de su relevancia económica, el ferrocarril ofrece ventajas en costos logísticos y sostenibilidad ambiental frente al transporte por carretera, un punto cada vez más valorado en las estrategias de comercio exterior.

Detalles del proceso licitatorio

Número de licitación: 54-2025

Disponibilidad de pliegos: hasta el 18 de agosto

Recepción de ofertas: hasta el 22 de septiembre de 2025, 11:00 h

Apertura de sobres: mismo día en la sede central de Belgrano Cargas, CABA

Exigencias: cumplimiento ambiental, seguridad e higiene, y contratación de mano de obra nacional, en línea con la normativa del Mercosur.

Ferrocarril en el centro de la agenda logística

La convocatoria se inscribe en un escenario de reactivación ferroviaria que combina inversión pública y participación privada, motivada por el alza de los costos del transporte vial y la necesidad de reducir la huella de carbono en la logística.

Proyectos como la recuperación de ramales, la incorporación de vagones especializados y la modernización de nodos intermodales forman parte de una estrategia para reposicionar al ferrocarril como columna vertebral del comercio interior y exterior argentino.