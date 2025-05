Buenos Aires, una de las ciudades más caras de la región para vivir

Buenos Aires se ubicó como la cuarta ciudad más cara de la región, según el último relevamiento del mercado inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella junto con Zonaprop.

Con un valor mediano de US$ 2.586 por metro cuadrado, Buenos Aires se ubicó como la cuarta ciudad más cara de la región, detrás de Montevideo (US$ 3.330), Ciudad de México (US$ 2.666) y Monterrey (US$ 2.592).

El ranking lo completan San Pablo, Río de Janeiro, Lima y otras grandes urbes de América Latina.

En la otra punta de la lista, los precios más bajos se registran en Quito (US$ 1.215), Rosario (US$ 1.614) y Córdoba (US$ 1.628).

En ese marco, un informe privado realizado por Zonaprop sobre los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, mostró que las unidades con los precios más elevados están en Puerto Madero y Núñez, mientras que las zonas más accesibles para alquilar un dos ambientes se encontraron en: Mataderos, La Boca y Villa Lugano.

En los últimos 12 meses, los contratos de alquiler subieron 44,6%. En la medición interanual, los precios se ubicaron por debajo del IPC (46,6%) y del ajuste de ICL (98,8%).