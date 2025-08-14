Cayó el "Laucha", nuevo jefe de la barra de Rosario Central.

El presunto jefe de la barra brava de Rosario Central Lautaro “Laucha” G., quien habría asumido el liderazgo tras el crimen de "Pillín" Bracamonte, fue detenido.

En el marco de un megaoperativo que realizó un grupo de agentes de la Policía Federal, el sospechoso fue detenido en un departamento ubicado en Salta al 2400, en el barrio de Pichincha.

En el procedimiento, además se incautó una Amarok, dos millones de pesos, tres celulares, tarjetas, una computadora y un carnet de socio de Rosario Central.

También 19 bolsas de nylon con 20 dosis de cocaína cada una, con un peso total de 64,0 gramos; 15 teléfonos celulares y 67 cartuchos de bala calibre 9mm.

Laucha” tenía pedido de captura por asociación ilícita por requerimiento de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a la conocida banda de Los Menores, sindicada por el crimen del “Pillín”.

En total fueron 17 los procedimientos federales que se hicieron principalmente en la zona norte y noroeste de Rosario, bajo la coordinación entre la Justicia federal y provincial, en el marco de la Ley Antimafia.