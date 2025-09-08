Cayó jubilado acusado de abuso sexual: cómo fue el operativo de detención.

La policía de Córdoba detuvo a un jubilado acusado de abuso sexual que estaba prófugo desde hace más de tres meses.

El denunciado, R.A.D., un hombre de 61 años está acusado de abusar sexualmente del hijo menor de su ex pareja en la provincia de Santa Fe. La orden de captura se emitió en junio, tras la denuncia por ataques sexuales contra el hijo de quien fuera su pareja.

¿Cómo fue el operativo de detención? la captura se produjo el miércoles pasado en barrio Marcos Sastre de la ciudad de Córdoba y estuvo coordinado por la División Capturas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

El detenido será trasladado a Santa Fe el próximo lunes para ser formalmente imputado por el delito de "Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia".

La fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo del caso, gestionó el exhorto de extradición para que el detenido comparezca ante la justicia santafesina.

Según el diario El Litoral, el acusado trabajaba en un organismo estatal en la provincia santafesina y desapareció tras tramitar su jubilación vía online.