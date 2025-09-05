Roblox: alertan por el aumento de casos de grooming

Especialistas alertan sobre el aumento de casos de grooming en el videojuego en línea, Roblox. La gravedad del problema quedó expuesta con el reciente caso de Cipolletti, Argentina, donde un adulto fue detenido por acosar sexualmente a un niño de ocho años a través de Roblox. La intervención de la familia permitió su detención y puso en el centro del debate la dimensión real de los peligros digitales.

Entre los consejos más importantes, se recomienda emplear correctamente las configuraciones de control parental de las plataformas. El fenómeno del grooming digital no se limita solo a la interacción dentro de la plataforma.

A su vez, advierten que muchos casos empiezan en una primera instancia en Roblox o juegos similares y luego continúan en plataformas de mensajería, donde en muchos casos arman grupos masivos de mensajería con cientos o miles de contactos desconocidos, a los que los chicos acceden bajo la falsa seguridad de que todos comparten la misma edad o interés.

En este contexto, se recomienda configurar la aplicación para que los menores no puedan ser añadidos a grupos sin autorización.

Según UNICEF, la edad promedio del primer teléfono propio en Argentina es de nueve años y medio.