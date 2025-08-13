Cerraron 16 mil kioscos en Argentina el último año.

La Unión de Kiosqueros advirtió que en el último año cerraron 16.000 locales en el país. El informe realizado por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), estableció que se cierran kioscos a un ritmo de 43 por día, cuyas causas estarían asociadas a la debacle a la recesión, la competencia desleal y la falta de regulación.

En esa línea, el sector registró una baja del 40% en las ventas en los últimos dos años, con una merma del 30% al 35% solo en bebidas durante la última temporada de verano.

“El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, afirmó Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA en declaraciones radiales.

Además, desde el rubro aseguran que la proliferación de grandes cadenas «sin control estatal» y la venta de productos típicos de kiosco en otros rubros, son razones fundamentales que contribuyeron a este escenario.

Según un relevamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cantidad de kioscos activos cayó de 112.000 a 96.000 en solo un año, lo que representa una pérdida del 14% de los comercios y un golpe directo al empleo y a las economías familiares.