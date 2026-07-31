China comenzó a construir una "gran muralla verde": preocupan las alergias respiratorias.

China avanza desde hace décadas con uno de los proyectos de reforestación más ambiciosos del mundo: la llamada “Gran Muralla Verde”, una inmensa barrera de árboles y vegetación diseñada para frenar el avance del desierto de Gobi, reducir las tormentas de arena y mitigar los efectos de la desertificación. Sin embargo, mientras la iniciativa muestra resultados positivos desde el punto de vista ambiental, especialistas advierten sobre un efecto no deseado: el aumento de las alergias respiratorias.

El programa, conocido oficialmente como Proyecto Forestal de los Tres Cinturones de Protección del Norte, comenzó en 1978 y contempla la plantación de miles de millones de árboles en el norte y noroeste del país. Se espera que la iniciativa concluya hacia 2050, con una extensión de más de 4.500 kilómetros.

El objetivo principal es proteger las tierras agrícolas y las ciudades del avance del desierto, además de disminuir la erosión del suelo, mejorar la calidad del aire y contribuir a la captura de dióxido de carbono para combatir el cambio climático.

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A pesar de los beneficios ambientales, investigadores alertan que la expansión de determinadas especies de árboles puede incrementar la concentración de polen en el aire durante la primavera, lo que favorece la aparición de alergias respiratorias.

Las personas más afectadas suelen presentar síntomas como estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en los ojos, lagrimeo, tos e incluso crisis asmáticas en quienes padecen enfermedades respiratorias previas.

Según los expertos, el problema no radica en la reforestación en sí, sino en la elección de las especies utilizadas. En algunas regiones se plantaron grandes cantidades de árboles de una misma variedad, varios de ellos con elevada producción de polen, lo que aumenta la exposición de la población durante la época de floración.

Especialistas en salud ambiental sostienen que los proyectos masivos de forestación deben contemplar no solo los beneficios ecológicos, sino también sus posibles efectos sobre la salud pública.

Entre las recomendaciones figuran diversificar las especies vegetales, priorizar árboles con menor emisión de polen en zonas urbanas y realizar monitoreos permanentes de la calidad del aire para anticipar los períodos de mayor riesgo para las personas alérgicas.

La Gran Muralla Verde es considerada una de las obras ambientales más importantes del planeta y representa un esfuerzo sin precedentes para restaurar ecosistemas degradados. No obstante, el caso también demuestra que las soluciones frente al cambio climático requieren una planificación integral que contemple el equilibrio entre la protección del ambiente y el bienestar de la población.

Mientras China continúa ampliando este gigantesco cinturón forestal, científicos y autoridades trabajan para encontrar estrategias que permitan conservar sus beneficios ambientales sin incrementar los problemas respiratorios asociados al polen.