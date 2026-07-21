Cinco recomendaciones para no pagar de más con la tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito es una de las opciones más recurrentes de las familias a la hora de aliviar los gastos, según datos del Banco Central, en Argentina hay 25 millones de titulares de tarjetas de crédito, pero ante la marcada inflación ¿qué debemos tener en cuenta para no pagar de más en los comercios?

Lo primero que hay que saber es que si elegimos pagar nuestros gastos en una cuota, los negocios no pueden cobrar porcentajes adicionales. De ser así, el usuario podrá exigir que se aplique el mismo precio vigente para las otras formas de pago como efectivo o tarjeta de débito.

Otro de los puntos es que si el consumidor elige pagar en dos o más cuotas, tiene derecho a que se le informe de manera clara el costo real de la financiación. Cuando se acercan los días de pago, el resumen, debe llegar con tiempo y no en una fecha vencida.

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Por otra parte, cuando realizamos compras en el exterior, el cliente podrá elegir pagarlo en moneda extranjera o el equivalente del saldo en pesos.

abrir la totalidad del pago la persona puede abonar el pago mínimo y refinanciar el resto con una tasa limitada para evitar entrar en mora.

Por último, el cliente puede dar de baja su tarjeta de crédito en cualquier momento. Si hay deudas, se podrá saldar las mismas con la tarjeta inactiva.

