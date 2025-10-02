Clausuran muestra con obras falsas de Salvador Dalí

La Policía italiana especializada en arte incautó 21 presuntas obras de Salvador Dalí sospechosas de ser falsificaciones, después de recibir un aviso de la fundación del artista surrealista en España sobre presuntas anomalías, según informa el Comando de Carabinieri para la Protección del Patrimonio Cultural.

Las obras, según la información citada, formaban parte de la exposición 'Salvador Dalí, tra arte e mito' (Salvador Dalí, entre arte y mito) que estuvo en Roma la primera mitad del año y se inauguró la semana pasada en el Palazzo Tarasconi de Parma.

Por su parte, la unidad especializada en arte de los carabinieri explicó que, mientras la muestra estaba en Roma, recibió un reporte sobre anomalías sospechosas en algunas de las obras por parte de la Fundación Gala - Salvador Dalí.

En ese contexto, mediante una orden judicial, la policía incautó 21 obras en el museo de Parma, que incluían tapices, dibujos y grabados.

La Policía señaló que la investigación sigue en curso y pide aplicar la presunción de inocencia en los hechos investigados hasta que se dicte sentencia firme.