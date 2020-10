Mauricio Macri tuvo muy poca autocritica sobre su gobierno

María O'Donnell

Para su reaparición pública, después de diez meses de silencio con los medios nacionales, Mauricio Macri eligió hablar con Joaquín Morales Solá en TN y eligió hablar el día de lo que resultó "el banderazo" con la marcha de protesta más importante que haya enfrentado hasta ahora al Gobierno nacional, la del 12 de octubre.

Mauricio Macri, de alguna manera buscó capitalizar esa situación, si bien es una marcha con diversos componentes, pero claramente opositora al Gobierno, y decretó que "la política de Alberto Fernández en contra del coronavirus había sido un verdadero fracaso". Dijo que fue muy dañino para la economía argentina. Incluso dijo que a la que más daño fue a la Ciudad de Buenos Aires. Asumiendo Macri que Horacio Rodríguez Larreta se sometió a Alberto Fernández y no tomó decisiones por su propia evaluación de la situación, cosa que Larreta dice que sí hizo en la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar al coronavirus.

Tuvo muy poca autocrítica a Mauricio Macri respecto de lo que había pasado en su gobierno o fue más bien muy superficial. Dijo que no había hecho un diagnóstico "lo suficientemente crudo de la realidad que había heredado", que en algún momento perdió la escucha y dijo también que lo que había pasado es que delegó la negociación con el peronismo en las personas equivocadas: En su ministro, Rogelio Frigerio su ministro del Interior y en Emilio Monzó.

Mauricio Macri: "El peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años"

No es la primera vez que Macri culpa a los ministros. ¿Se acuerdan cuando dijo Macri qué le decía a sus ministros: "Miren que un día los mercados dejan de prestar plata"?. Pero bueno, sobre esto dijo, que él se tenía que haber involucrado personalmente en esa negociación, pero después dijo: "Bueno, yo no sé si hubiese tenido un resultado mejor al que obtuvieron ellos, porque el peronismo está tomado por la irracionalidad de Cristina Kirchner y con la irracionalidad de Cristina Kirchner no se puede hacer nada".

Y dijo que también Cristina Kirchner tiene tomado el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que a él lo persigue judicialmente, que él nunca espió a nadie y dijo que no está pensando en ser candidato en las elecciones que viene, que cree que es el momento de otros dirigentes de Larreta, de Vidal, pero a la vez le marcó la cancha porque les dijo con "Cristina no se puede porque es irracional", entonces no se puede con este gobierno.

Luis Costa, sobre el Gobierno: "Aún no ha resuelto el liderazgo interno"

Quizás más constructivo fue la postura que adoptó Roberto Lavagna. Roberto Lavagna dijo: "Sería muy malo que Alberto Fernández buscara separarse de Cristina Kirchner por el caudal electoral, porque se rompería la alianza de gobierno".

Pero Lavaña expresó que, "tienen que ser coherentes con lo que esa alianza representó", que es una fórmula moderada que iba a orbitar hacia el centro, que su centro de gravedad no iba a ser ni un extremo ni el otro, sino el centro.

Todos le dan consejos a Alberto Fernández respecto de qué hacer con Cristina Kirchner.