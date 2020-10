Alberto Fernández y una la pelea inesperada con la Corte Suprema de Justicia

María O'Donnell

Alberto Fernández dijo cuando era candidato que él no tenía ningún problema con la Corte, ni con su conformación actual, ni con la cantidad de miembros, ni con ninguno de sus integrantes. Dijo que eran todos jueces probos, incluso los que fueron designados por Mauricio Macri, Carlos Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte, y Horacio Rosatti. Dijo además que le parecía bien que fuesen cinco miembros, que no creía que hubiese que ampliarla.

Para quien creía que no había ningún problema ahí, ha logrado Alberto Fernández en muy poco tiempo generar unas cuantas tensiones con la Corte. Por un lado, creó una comisión que lo va a asesorar en el tema de la reforma judicial, que, entre otras cuestiones, va a analizar el funcionamiento de la Corte. La Corte se defendió y dijo que funciona perfectamente, que no necesitan reformar su funcionamiento. También quedó flotando porque algunos de los integrantes a comisión dicen que hay que ampliar la Corte.

Después se peleó con Elena Highton de Nolasco. En realidad, no es que se peleó, pero logró que Elena Highton se enojará con el Poder Ejecutivo, a pesar de que es la Jueza de la Corte más cercana al Ejecutivo por el vínculo estrechísimo que tiene con la Ministra de Justicia, Marcela Losardo. Que era la socia en el estudio de abogados de Alberto Fernández.

Alberto Fernández dijo que la Corte no se ocupa de los temas de género porque no aplica la ley Mikaela y le contestó Elena Highton diciéndole que ella hace más de 15 años que promovió la Oficina de Violencia Doméstica y que es un tema del cual la corte se ocupa y mucho.

Después a Lorenzetti si lo abrazaron. Lorenzetti tuvo peleas tremendas con Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su mandato. Cuando hicieron ahora una manifestación frente a su casa en Rafaela, salieron a decir que era una barbaridad. Justo antes de que le tocara a la Corte decidir si tomaba o no el per saltum de los tres jueces, dos camaristas y un juez que fueron desplazados de sus cargos ahora por el Senado, que dijo que no, que fueron trasladados irregularmente y no le dieron el acuerdo para los cargos que ocuparon durante el gobierno de Macri.

En ese conflicto, Alberto Fernández había dicho que cualquier estudiante de abogacía se da cuenta que es un planteo ridículo al que le está llevando los jueces desplazados a la Corte. La Corte tiene que rechazar rápidamente, de ninguna manera va a hacerle lugar. Sorpresa. La Corte hizo lugar a ese planteo, con lo cual calcularon muy mal lo que iba a pasar en la Corte. ¿Y qué pasó ahora? Se desató una ofensiva de un sector del kirchnerismo dirigida a Carlos Rosenkrantz. Le han pedido el juicio político y esto lo respaldó nada menos que Leopoldo Moreau, una de las figuras más importantes del kirchnerismo. Planteando que Rosenkrantz, por una cantidad de razones, muchas de ellas que Rosenkrantz dice que son totalmente falaces, debería ser sometido a un juicio político para que lo remuevan del cargo. No tiene número suficiente el oficialismo para destituir o avanzar con el juicio político en el Congreso ¿Para qué abren tantos frentes de batalla con un tribunal que, según Alberto Fernández, él no tenía ningún inconveniente hasta hace tan poco tiempo?