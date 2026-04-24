Cómo impacta la pobreza en los niños

Una encuesta de la Deuda Social Argentina y de la Universidad Católica Argentina reveló que la pobreza infantil en el país alcanzó el 53,6%, mientras que la indigencia se ubicó en 10,7.

El informe también expuso que el 28,8% de los niños y adolescentes sufrió inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa, aunque estos indicadores mejoraron frente al 2024, aún no se logra recuperar los niveles previos a 2017.

La problemática golpea más fuerte a los hogares de menores ingresos y en el conurbano bonaerense.

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En ese contexto la asistencia alimentaria alcanzó el 64,8% de los chicos, el valor más alto de toda la serie.

Este aumento se consolidó a partir de 2020, impulsado por la expansión de comedores infantiles, y comunitarios, y la implementación de la Tarjeta Alimentar.

La cobertura de transferencias como la Asignación Universal por hijo, llegó al 42,5% de los niños, lo que implica una caída del 3,3 puntos porcentuales respecto del 2024.

Las condiciones de vida también reflejan déficit estructurales. El 18,1% de las niñeces viven en viviendas precarias, y el 20,9% en situación de hacinamiento.

El informe también hace hincapié en la caída sostenida de la natalidad. Mientras que en 1991 el 56% de los hogares tenía menores de 18 años.