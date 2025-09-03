¿Cómo seguirá el clima en esta primera semana de septiembre?

Un intenso frente frío recorrerá se sentirá a mitad de esta primera semana de septiembre en gran parte del país, como consecuencia de un recambio de masa de aire con descenso térmico. Atención porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé frío de hasta cero grados para el jueves.

Un aire mucho más húmedo y templado se mantiene alojado en las provincias centrales previo al paso del frente frío, en donde se reportaron densos bancos de niebla con fuerte reducción de visibilidad, especialmente sobre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. También, algunos puntos como la Ciudad de Buenos Aires mantienen una mezcla de nieblas con lloviznas aisladas por momentos.

Además, según el SMN, en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires la temperatura podría descender hasta los 0 grados este jueves. Las localidades en las que se prevé esta temperatura son: La Plata, Cañuelas, Punta Indio, Luján, Zárate, San Antonio de Areco, San Pedro, Pergamino, Junín y Chacabuco.

No obstante, respecto al centro del Litoral persiste el aire más inestable del país y se reportan algunas tormentas muy dispersas, aunque esta región haya entrado en las últimas horas en una relativa mejora temporaria. Se espera que nuevamente entre hoy y mañana se reactiven áreas fuertes de precipitación, motivo por el cual varias provincias del noreste argentino mantienen el alerta meteorológico.

En cuanto al sur del país, ya se sienten las bajas temperaturas, sobre todo con presencia de chaparrones de nieve dispersos en amplios puntos, que afectan localidades tan distantes como Ushuaia y Esquel.

El frente frío mencionado alcanzará pronto el norte de la Patagonia en la mañana de este miércoles, y posteriormente toda la franja central de la Argentina entre la mañana y la tarde.

En la Patagonia continuará reforzándose el ingreso de aire frio con presencia de chaparrones de nieve o lluvia dispersos en toda la región, con mayor probabilidad sobre zonas costeras al tiempo que aire más estable irá ingresando sobre el sector cordillerano.