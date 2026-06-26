Confirman casos del "gusano come carne": cómo es y qué hace.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron nuevos casos del denominado “gusano come carne”, una plaga que había sido erradicada del país hace más de seis décadas y que volvió a encender las alarmas, especialmente en el estado de Texas. El parásito, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax o gusano barrenador del Nuevo Mundo, afecta principalmente al ganado, aunque también puede infestar a otros animales y, en casos poco frecuentes, a seres humanos.

¿Qué es el gusano come carne?

El gusano come carne no es un gusano en sí, sino la larva de una mosca parasitaria. La mosca deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades del cuerpo de animales de sangre caliente. Al eclosionar, las larvas penetran en el tejido vivo y comienzan a alimentarse de él, provocando lesiones profundas y dolorosas.

A diferencia de otras especies que consumen tejido muerto, este parásito se alimenta exclusivamente de carne viva, por lo que puede causar infecciones graves e incluso la muerte del animal si no recibe tratamiento a tiempo.

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Los casos confirmados

Durante junio de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó una serie de casos en animales, concentrados principalmente en Texas, además de un caso detectado en Nuevo México. Las autoridades implementaron cuarentenas, reforzaron los controles sanitarios y reanudaron la liberación de moscas estériles, una técnica que ya permitió erradicar la plaga en el pasado.

¿Puede afectar a las personas?

Sí, aunque es poco frecuente. Los seres humanos pueden sufrir una infestación si la mosca deposita huevos en heridas abiertas o en determinadas cavidades del cuerpo. Esta enfermedad, conocida como miasis, provoca dolor intenso, inflamación, secreciones y la presencia de larvas en la lesión. El tratamiento consiste en retirar las larvas y tratar la herida para evitar complicaciones.

Las autoridades estadounidenses remarcaron que el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo y que el brote actual está relacionado principalmente con animales.

Cómo buscan frenar la propagación

Entre las principales medidas adoptadas por el USDA se encuentran:

* Restricciones al traslado de animales en las zonas afectadas.

* Vigilancia veterinaria intensiva para detectar nuevos casos.

* Cuarentenas en los focos de infección.

* Liberación de millones de moscas macho estériles para impedir la reproducción del parásito y cortar su ciclo biológico.

Especialistas sostienen que la detección temprana y la rápida respuesta sanitaria serán fundamentales para evitar que esta plaga vuelva a establecerse en Estados Unidos y genere importantes pérdidas para la producción ganadera.