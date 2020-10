Conflicto con Azerbaiyán: el relato en primera persona de una argentina que vive en Armenia

El conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio en disputa parece no dar tregua. En ese marco, RePerfilAr dialogó con Alin Demirdjian, una música argentina que vive en Ereván, la capital de Armenia quien expresó la angustia y la preocupación que siente la población, por "estar en guerra", algo que sólo parecía posible en películas.

"Vivimos muy angustiados, y preocupados", contó la joven quien mencionó que por "protocolo" tienen que tener una mochila preparada "por si suena una alarma, y deben tomar medidas o acciones". Y agregó: "El pueblo armenio es una gran familia, entonces todos tenemos algún conocido que está luchando por defender nuestra paz, y nos atraviesa a todos los que estamos acá en primera persona".

Azerbaiyán ataca territorio armenio y amenaza con extender la guerra en el Cáucaso

En esa línea, Alin remarcó: "Lo más preocupante es que con el apoyo de Turquía, están atacando a la población civil y a ciudades, más allá de que están muriendo un montón de soldados que son nuestros hermanos". Tal es así que miles de familias refugiadas tuvieron que trasladarse de los territorios atacados a Ereván, la capital de Armenia para quedarse en casas de parientes, hoteles, o viviendas de voluntarios. Sin embargo, sostuvo con firmeza: "Esperamos que dure lo menos posible porque nosotros no vamos a dejar de defendernos. Ellos nos atacan y el pueblo armenio no va a dejar de defenderse porque en la historia ya hemos perdido mucho territorio, patrimonio cultural y población".

Aunque remarcó la gran preocupación que siente su familia, que la impulsa a que regresa a la Argentina, Alin mantiene segura su postura: "El sentimiento es que no vamos a irnos de acá, no vamos a abandonar y no tenemos porque huir, porque esa es la sensación, no vamos a escapar como tuvieron que huir nuestros antepasados", a la vez que confía que pronto "podrán salir victoriosos y poder volver en paz" a las tierras que le pertenece.