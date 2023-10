Cuánto necesita un jubilado para vivir en octubre

Ante la disparada de precios y el contexto económico, los jubilados son los más perjudicados, es que el valor de la canasta básica supera los 300 mil pesos, teniendo en cuenta los precios en alimentos, medicamentos y gastos de vivienda.

Los descuentos que tienen en el rubro medicamentos, es muy variado, los mismos oscilan entre 40 y 80% depende de las distintas patologías y según la obra social de cada jubilado.

Mientras que en los gastos de vivienda representan un 27% y en los alimentos el 21%.

Se trata de un contexto donde 4 millones y medio de jubilados cobra un haber mínimo de 87 mil pesos. Si a eso se le suma el bono de 37 mil pesos, más el bono de PAMI de 15.000 y la devolución del IVA de 18.800. Todo eso da un total de 158 mil pesos, por lo que se hace difícil cubrir las necesidades básicas.

En esa línea los beneficiarios de la pensión universal para adultos mayores cobraron 69.900 pesos, mas bonos y devolución del IVA.

Por otra parte el monto de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad fue de 61 300. Este grupo, también recibió el bono de 37 mil pero no el bono de Pami y la devolución del IVA.

Los especialistas aseguran que el anuncio de bonos son parches y que por ahora no hay señales de que la situación se pueda revertir. Las jubilaciones y pensiones, vienen aumentando según la movilidad jubilatoria por debajo de la inflación.

Además, los bonos no son remunerativos y no se acumulan en los haberes, si el beneficio no se extiende los jubilados dejan de percibir estas sumas.