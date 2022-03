Día de la Memoria: a 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976

Se cumplen 46 años del 24 de marzo de 1976 cuando los comandantes de las tres armas llevaron a cabo un golpe de Estado. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti derrocaron en la madrugada de ese día al Gobierno de María Estala Martínez de Perón.

La dictadura cívico militar llevó adelante una acción represiva desde el Estado. Contó con el apoyo de los medios de comunicación privados así como también de influyentes grupos de poder. Una determinada pasividad internacional y la complicidad de otras dictaduras sudamericanas

Aunque parezca increíble en plena dictadura se disputó un mundial de fútbol. Argentina levantaba una copa del mundo a cinco minutos del peor centro de detención, la ex ESMA.

7 años de terror dejaron un saldo de 30 mil personas desaparecidas, 500 bebés apropiados, miles de exiliados y hasta una guerra sin sentido en 1982.

Actos, marchas y cortes de calle en el primer 24 de marzo con un kirchnerismo dividido

“Mi compañera de vida y algunos amigos me preguntaban si vos consideras que no hay respuestas para buscar, ¿Qué pasa si hay alguien del otro lado que te está buscando?”, detalló el nieto recuperado número 130, Javier Darruox Mijalchux. Ese interrogante fue el que lo llevó a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo, descubrir que era un hijo de desaparecidos y “resultó que había un tío que me estaba buscando hace 39 años”, aseguró.

Con 130 nietos recuperados todavía queda mucho tiempo por recorrer, lo importante hoy es luchar por la verdad, la memoria y la justicia.