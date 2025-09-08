El arándano argentino busca recuperar terreno en la exportación.

La producción local de arándanos, atraviesa una nueva campaña con foco en Tucumán y Concordia, que comenzó hace unas semanas y se extenderá hasta diciembre, con el desafío de competir con países que avanzaron con genética de punta y grandes inversiones

En ese contexto, Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA) explicó que el sector supo alcanzar su auge en 2008 con unas 5.000 hectáreas implantadas y exportaciones cercanas a los 20 millones de kilos pero que hoy la superficie se redujo a la mitad y el volumen exportable ronda apenas los 5 millones de kilos, según consignó en Chacra Agro Continental.

La campaña de arándanos en la Argentina tiene como principales zonas productoras el NOA, con epicentro en Tucumán, y la Mesopotamia, con Concordia como polo destacado. También existe una participación menor del norte de Buenos Aires.

“La Argentina llegó a estar en la primera línea, pero los problemas de financiamiento, la falta de acceso a la última genética y las trabas a la propiedad intelectual nos hicieron perder competitividad”, advirtió el titular de APAMA.

A nivel mundial, los principales consumidores de arándanos son Estados Unidos e Inglaterra

El empresario señaló que, para ingresar al negocio, se requiere una inversión mínima de unas 25 hectáreas y una integración vertical que incluya cámara de frío y acceso a clientes internacionales. Recién a los dos años de la plantación se obtiene la primera cosecha

En cuanto al consumo interno, Pannunzio destacó que en la última década se consolidó una mayor demanda gracias a campañas de promoción y a las propiedades nutricionales del fruto.

“El arándano es muy rico, tiene bajo contenido de azúcar y es considerado un superalimento por su aporte de antioxidantes”, afirmó.

Respecto a los mercados externos, los principales consumidores son Estados Unidos, Inglaterra y Europa, aunque la mirada está puesta en China, que se perfila como un destino clave por su creciente demanda y altos estándares de calidad.