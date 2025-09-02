El maní rompe récords de área sembrada.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), informó que el maní argentino atraviesa una campaña histórica, basado en estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP).

Con 532.991 hectáreas sembradas y una producción estimada de 1,81 millones de toneladas, la campaña 2024/25 registra un incremento interanual del 23% en área y del 22% en producción respecto de la campaña 2023/24, que ya había sido récord con casi 1,5 millones de toneladas.

El crecimiento no solo se refleja en los campos. Hasta julio de 2025, las exportaciones alcanzaron 462.884 toneladas, el volumen más alto en más de una década, con ingresos por US$ 677 millones, un 47% más que el año anterior.

Tras el récord alcanzado en la campaña 2023/24, cuando la producción había sido récord con casi 1,5 millones de toneladas en 434.000 hectáreas, la oleaginosa volvió a superar sus propias marcas tanto en superficie sembrada como en volumen de exportaciones, consolidando una tendencia alcista que se viene observando en los últimos años.

Pero las primeras proyecciones para el ciclo actual ya preveían un nuevo salto: en octubre pasado, cuando comenzaron las implantaciones, la SAGyP hablaba de 445.000 hectáreas. Sin embargo, a medida que avanzaron las siembras y la cosecha, las estimaciones se ajustaron progresivamente al alza hasta llegar a los números actuales.

La provincia de Córdoba concentra el 70% de la superficie nacional, con 374.000 hectáreas sembradas. Le siguen Buenos Aires (85.000 ha, 16%) y La Pampa (37.000 ha, 7%). Delegaciones como Río Cuarto, Laboulaye y Villa María lideran el aporte productivo, mientras que General Pico, Pehuajó y Lincoln muestran los mayores incrementos de área respecto a la campaña previa.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Argentina podría liderar las exportaciones mundiales de maní con 1,35 Mt, superando a India (0,98 Mt) y China (0,65 Mt).

En valor, las exportaciones del complejo maní se distribuyen en maní sin cáscara (US$ 527 millones), maní tostado y manteca (US$ 81 millones), aceite de maní (US$ 64 millones) y pellets y expellers (US$ 5,1 millones).