Elecciones 26 de octubre: ¿Qué dicen las encuestas?

De cara a las elecciones el próximo 26 de octubre, la firma cordobesa CB Consultora Opinión Pública, realizó una medición de la intención de voto bonaerense. En los comicios del pasado 7 de septiembre ya había establecido la ventaja del peronismo en las urnas. Además, el estudio prevé una mayor presencia de bonaerenses en las urnas, con un 71,8% que manifestó su intención de ir a votar el 26 de octubre.

En ese marco, la encuestadora que dirige el analista Cristian Buttié relevó 1.027 casos en tierras bonaerenses, registrados entre el 8 y el 12 de septiembre, donde preguntó por los principales cuadros que se medirán en las urnas. Antes de las legislativas locales, CB daba cuenta de una ventaja de José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza, por 6,4 puntos. La tendencia cambió, y hoy el favorito es el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

En su último estudio, la consultora mide la imagen y el potencial electoral de Espert y de Taiana. En ambas categorías se impone el exministro de Defensa de Alberto Fernández.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En relación a la imagen, Taiana como Espert empatan con un 32,8% y un 32,7%, respectivamente pero el economista libertario tiene una valoración negativa profundamente más alta que lo empuja hacia abajo, con un 57,2%. Por su parte, Taiana solo tiene un rechazo del 30,4%.

A la hora de evaluar el potencial electoral, Taiana tiene una base del 26,6% que seguro lo votaría, mientras que un 17,7% podría votarlo, un 45,8% nunca lo votaría y un 9,8% de no sabe. Por su parte, Espert muestra un 25,7% que seguro lo votaría, un 11,8% que podría votarlo y un 55,1% que nunca lo votaría, mientras que el 7,3% restante no sabe.

Con esos datos, la intención de voto pareciera haberse revertido en favor de la corriente peronista. En su sondeo de agosto, la consultora informaba una ventaja libertaria del 37,9% contra el 31,5% de Fuerza Patria, pero ahora, la lista encabezada por Taiana se impone con un 41,7% contra el 35,4% de la boleta de Espert.

Completan la lista Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con un 6,2%, Nicolás del Caño (FIT) con el 3,1% y María Eugenia Talerico (Potencia) con el 2,6%. En un escalón por debajo, cierran Fernando Gray (Unión Federal) con el 2,1%, Fernando Burlando (Propuesta Federal) con un 1,8% y Santiago Cúneo (MDCA) con el 1,3%. Mientras tanto, un 1,7% se inclina por otras vías, 1,4% votarían en blanco y un 2,7% no sabe.