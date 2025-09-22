Furor por la ciudadanía española: se aprobaron más de 240.000 trámites en todo el mundo

Se registró un furor en la realización de trámites por la ciudadanía española. Es que durante los seis primeros meses del año, ingresaron “366.579 solicitudes de argentinos, lo que representa un 42% de las peticiones" de todo el mundo.

En ese contexto, la ley de Memoria Democrática habilitó en 2022 la posibilidad de tramitar la ciudadanía española a miles de familiares de españoles que fueron perseguidos durante la guerra civil o en los años del franquismo.

En los últimos tres años, la Ley de Memoria Democrática, más conocida como la “ley de nietos”, transformó la posibilidad de que los descendientes de españoles exiliados puedan recuperar la ciudadanía de sus ancestros. Argentina se consolidó como el país con mayor número de solicitudes, concentrando una parte significativa del interés internacional por este derecho histórico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de España, hasta mediados de 2025 se recibieron 876.321 solicitudes en consulados de todo el mundo. De ese total, cerca de 366.579 trámites corresponden a argentinos, lo que representa un 42% de todas las peticiones. Esto confirma la fuerte demanda local y la relevancia de los vínculos históricos entre ambos países.

El interés argentino se concentra en las cinco oficinas consulares del país, que en conjunto representan alrededor del 40% de todas las solicitudes globales. Otras naciones con fuerte participación incluyen Cuba, Brasil, México, Chile y Venezuela, aunque en porcentajes mucho menores. Según informan desde el Ministerio, más del 95% de las solicitudes se tramitaron en consulados de Iberoamérica y en el Consulado General en Miami.

La gran cantidad de solicitudes obligó a las autoridades españolas a extender el plazo original de dos años para la presentación de formularios y documentación, que ahora cerrará el 23 de octubre de 2025. La medida busca garantizar que todos los interesados puedan acceder al derecho sin quedar fuera por problemas administrativos o logísticos.