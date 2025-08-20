Hallan cuerpo de ex juez en un auto calcinado

Un misterioso hallazgo tuvo lugar en la comunidad de Flor de Maroñas, Uruguay, donde encontraron los restos del ex juez uruguayo en el baúl de un auto calcinado cerca de la planta de residuos de Montevideo.

El hallazgo de sus restos en el baúl de un auto desencadenó la investigación el pasado lunes 11, cuando un ciudadano reportó el macabro descubrimiento a las autoridades.

¿Quién es la víctima? Se trata de Luis Alberto Delfino, un abogado y magistrado de 63 años, había sido cesado de su cargo y no tenía antecedentes penales, según informes locales.

Además, era hijo de un reconocido abogado, Delfino se había desempeñado en la órbita penal antes de ejercer como abogado de manera independiente.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay destituyó a Delfino en su momento por diversas irregularidades, lo que podría haber generado conflictos que desembocaron en su trágica muerte.

Ante el desconcierto respecto al móvil del crimen, las autoridades y a su propia familia, quienes aseguran no tener conocimiento de que Delfino estuviera involucrado en algún conflicto.

En ese contexto, la Policía y la Fiscalía trabajan para esclarecer el crimen. Hasta el momento, la hipótesis más fuerte, es que Delfino fue asesinado en otro lugar y luego trasladado al sitio donde fue encontrado el cuerpo.

Un intento de robo es otra de las hipótesis, debido a que el auto apareció incendiado y sin sentido que esto fuera el motivo del crimen.