La miniserie documental de Netflix y Haddock Films, “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, volvió a poner en la escena mediática el asesinato a María Marta García Belsunce y cómo era de esperarse también volvieron a tomar notoriedad los protagonistas de la historia sobre el misterioso crimen.

Por ello, Repefilar se comunicó con Horacio García Belsunce, hermano de la difunta, quien criticó la producción al aseverar que “hay grises sin aclarar”. Es decir temas que no fueron detallados en su totalidad. “Fue un trabajo serio, pero es muy difícil meter 18 años en 4 horas”.

Uno de los puntos que según Horacio mereció más desarrollo fue el de Beatriz Michelini, la masajista que "le hace la reanimación a María Marta” fue de las primeras en llegar y prueba de ello "es que su auto estaba estacionado primero, antes que el de Guillermo Bartoli". Por lo tanto, "es falsa su última declaración, cuando ya estaba en manos del abogado Roberto Rivas, que la hizo mentir”. A partir de esta declaración "se intentó inculpar a mi hermana Irene”, aseveró Horacio, y añadió: “Es absolutamente falso que Irene pueda estar involucrada en el asesinato”.

Otro punto a aclarar es que "es mentira que nosotros fuimos a buscar un certificado de defunción", explicó el hermano de María Marta.

Por otro lado, se había determinado que las heridas de la difunta estaban “pegadas”. En este sentido, lo que dicen en el "resultado final de la pericia es que habían encontrado ciano”. No obstante, “el pegamento necesita dos componentes para ser tal ciano y acrilato". Pero en la escena del crimen "no había acrilato". "Parece que hace falta seguir aclarándolo porque algunos periodistas parece que no les entra”, inquirió.

Ahora "estamos esperando que se lleve a cabo el juicio a Pachelo y a los dos limpiadores para que la justicia pueda determinar quiénes fueron los asesinos de María Marta", aseguró Belunce.

"Espero que alguna vez pueda volver a reinsértame en los medios", confesó Horacio y agregó: "Hoy estoy haciendo un programa de radio en Tigre".

En cuanto al rumor que indicaba que los familiares cobraron por participar del documental de Netflix aclaró que “es absolutamente falso”.

Asimismo sobre la relación con el ex esposo de la difunta, Carlos Carrascosa dije que "es excelente". En lo que respecta a la serie "él piensa lo mismo que yo, que es difícil meter 18 años en 4 horas. Que hay grises y esto no quiere decir que hay cosas que no hayamos dichos".

Para finalizar, Horacio Belsunce explicó que pese a "han pasado 18 años" y que "cuando pasa el tiempo las pruebas se escapan por la ventana", aun "espero que los responsables cumplan con por el hecho de María Marta".