Ignacio Hutin: "Está claro que Putin tiene alguna dificultad física"

Las últimas apariciones de videos del presidente ruso, Vladimir Putin, generaron hipótesis de que el mandatario tiene graves problemas de salud. Por el momento desde el Kremlin niegan todo tipo de malestar de su líder. No obstante, varios medios internacionales lanzaron las teorías de que sufre de Parkinson.

Por este motivo, RePerfilAr dialogó con el analista internacional Ignacio Hutin para conocer más acerca de estas elucubraciones y estimar como podría impactar en el conflicto con Ucrania y en la política de Rusia.

"Creo que los videos que hemos visto con el Ministro de Defensa, Serguéi Shoigú sino también la reunión con el presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko son al menos para plantear algunas preguntas". "Me parece que está claro que Putin no está en las mejores condiciones físicas", definió Hutin.

Medios internacionales insisten con los rumores sobre "el grave estado de salud" de Vladimir Putin

Si bien el entrevistado no precisó que tipo de padecimiento puede tener el mandatario ruso aseveró: "Está claro que Putin tiene alguna dificultad física". Lo que habría que identificar es si se trata de "algo más coyuntural como por ejemplo el estrés, algo que le ha pasado a Stalin". "Joseph Stalin durante la segunda guerra mundial, no hay demasiados registros, pero temblaba sobre todo cuando caminaba y eso puede estar pasándole a Putin", indicó.

Los rumores de la salud de Putin a 64 días de la invasión a Ucrania

El presidente de Rusia "es un líder fuerte, necesita mostrarse todo el tiempo como fuerte". "No solamente él, el presidente de Bielorrusia y el presidente de Bulgaria siguen la misma lógica", expresó el especialista. En este sentido, por la invasión a Ucrania "que no está yendo del todo bien, es lógico que Putin no esté tan fuerte como estaba al principio".

En caso de una renuncia de mandatorio, Ignacio Hutin señaló como posibles candidatos a sucederlo al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov y Serguéi Shoigú de Defensa, que son los dos ministros más fuertes y cercanos a Putin". "No veo ninguna posibilidad de que haya ahora o en las elecciones de 2024 un presidente lejano a Putin".