Julio Gambina sobre el balotaje: "Además de la fiscalización, se están jugando los apoyos políticos"

El 19 de noviembre los Argentinos decidirán quien será el encargado de llevar a cabo el rumbo del país, en medio de acusaciones cruzadas, alianzas polémicas, Sergio Massa y Javier Milei ingresaron en la recta final al Balotaje 2023. Temas como la educación pública, salud, dolarización, inflación y un estado presente son los temas que expondrán los candidatos en el último debate presidencial.

Para poder profundizar el análisis con mayor certeza canal E se comunicó con Julio Gambina especialista en economía política y dijo que, "además de la fiscalización, se están jugando los apoyos y sorprendió la cantidad de dirigentes del radicalismo que se decidieron por votar a Massa, en la izquierda hay un cambio, hasta hace muy poquito la orientación de la izquierda venia mas jugada al voto en blanco u abstención pero hay distintos agrupamientos que empezaron a plantear el voto a Massa, planteando el peligro de lo que supone Milei". Esto se suma a que "sorprendió una declaración pública de un centenar de economistas de renombre internacional y quizás el más conocido es Thomas Piketty, planteando el peligro que representa el ultra liberalismo en Argentina", sentenció el economista.

Habrá devastación económica y caos social , advirtieron Piketty, Milanovic, Ghosh

En ese sentido Gambina, dijo que también "lo sorprendió Claudio Loser, ex funcionario del FMI, que tuvo mucho peso en su momento en dicho organismo, criticando muy duramente la dolarización y señalando que un triunfo de Milei sería muy grave para la Argentina en los días inmediatos siguientes a los resultados". Luego añadió: "Hay que recordar que luego de las elecciones hay un período de transición hasta el 10 de diciembre que asuma el nuevo candidato. Es un dato político en estas horas la suba de los dólares paralelos. Hay mucha inestabilidad política y debate, te diría que el interés político en la Argentina , en la región y en el mundo es gigantesco", resaltó el especialista.

Las encuestas como termómetro del balotaje 2023

"Las encuestas no están moviendo mucho el amperímetro, porque en general para la sociedad no hay demasiados aciertos y todo lo que aparece es empate técnico porque incluso cualquiera de los dos que este hasta tres puntos arriba estamos hablando del error técnico que hay en las encuestas. Lo que hay es mucha paridad, y te diría que en este momento hay un voto ideológico", expresó.

Además añadió: "Es muy sintomático lo que dijo Prat-Gay , "Yo no voto a Massa, pero me costaría mucho votar a Milei" es una confesión muy interesante o la de algunos periodistas como Tenembaum, diciendo "Voy a hacer algo que no hice en toda mi carrera periodística" un periodista que trató siempre de mostrarse fuera de la grieta y marcó una orientación de su voto a Sergio Massa", declaró el economista.

Para finalizar Julio Gambina dijo que " Estamos en un tiempo de pronunciamientos , artistas, los rectores de las universidades públicas, científicos y te diría que todos esos apoyos modificaron el discurso de La Libertad Avanza donde algunos temas tratan ya de no aparecer en sus mensajes por la presión de esas declaraciones públicas".