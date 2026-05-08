La aerolínea empezará a operar la ruta entre Buenos Aires y Tel Aviv en noviembre

La conectividad aérea entre Argentina e Israel sumará una nueva etapa a partir de noviembre, cuando una aerolínea internacional comience a operar la ruta que unirá de manera directa a Buenos Aires con Tel Aviv, en una apuesta orientada a fortalecer el turismo, los negocios y los vínculos culturales entre ambos países.

La nueva conexión aérea buscará responder a una demanda histórica de pasajeros que hasta ahora debían realizar escalas en distintas ciudades de Europa o Medio Oriente para completar el trayecto entre ambas naciones.

Según se informó, los vuelos tendrán varias frecuencias semanales y partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La ruta permitirá reducir tiempos de viaje y mejorar las opciones de conectividad tanto para turistas como para viajeros corporativos y miembros de la comunidad israelí y argentina.

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Desde el sector turístico destacaron que la incorporación de vuelos directos podría impulsar el intercambio comercial y favorecer la llegada de visitantes extranjeros. También remarcaron el impacto positivo que tendría sobre el turismo religioso y cultural.

La decisión de abrir la ruta se produce en un contexto de recuperación gradual del tráfico aéreo internacional y de expansión de algunas compañías sobre destinos estratégicos de larga distancia.

Fuentes vinculadas a la industria aeronáutica señalaron que la operación incluirá aviones de fuselaje ancho preparados para trayectos intercontinentales y servicios adaptados a vuelos de más de 15 horas.

La conexión entre Buenos Aires y Tel Aviv había sido reclamada durante años por distintos sectores empresarios y turísticos debido al creciente flujo de pasajeros entre ambos destinos.

Además del movimiento turístico, se espera que la nueva ruta facilite viajes vinculados a actividades tecnológicas, comerciales, académicas y diplomáticas, áreas donde ambos países mantienen una relación cada vez más estrecha.

En las próximas semanas podrían conocerse más detalles sobre la venta de pasajes, horarios y frecuencias oficiales de la operación aérea que comenzará en noviembre.