La ANMAT suspendió a más laboratorios por presunto desvío de calidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso suspender preventivamente las actividades del Laboratorios Polybius S.A., debido a que durante el transcurso de la inspección se advirtieron inconsistencias en la documentación presentada y la existencia de áreas con calificaciones vencidas.

La Jefatura de Inspección de Farmacia 2° Circunscripción del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que han procedido a realizar el cierre preventivo de Laboratorios Polybius S.A., situado en la calle Santa Fe 4126 de la ciudad de Rosario, por haber sido el elaborador de los 2 lotes cuestionados de Solución Fisiológica Isotónica x 500 ml del laboratorio P. L. Rivero y Cia. S.A, acorde a la Disposición ANMAT N° 6199/25.

De acuerdo al acta de inspección de la citada jurisdicción, Laboratorios Polybius S.A. elaboraba para la firma P.L. Rivero S.A., en virtud de un convenio obrante en el Departamento de Farmacia del citado Ministerio.

Asimismo, surge del acta que el apoderado del laboratorio y su Director Técnico manifestaron que los lotes 70413108 y 70416108 del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio x 500 ml, Certificado N° 39.014 de la firma P. L. Rivero y Cia. S.A., indicados en la Disposición ANMAT N° 6199/25, fueron elaborados en esa planta en el mes de diciembre de 2024.

Así también en el transcurso de la inspección se advirtieron inconsistencias en la documentación presentada, y la existencia de áreas con calificaciones vencidas, concluyendo que por haber sido elaborados los lotes en cuestión con presunto desvío de calidad, se procedió al cierre preventivo de Laboratorio Polybius S.A. y a la inmediata notificación a la Autoridad Sanitaria Nacional.

Por lo expuesto, esta Administración Nacional, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 341/92, suspenderá preventivamente las actividades de Laboratorios Polybius S.A., a fin de mitigar un eventual riesgo sanitario que pudiera afectar a la población hasta tanto se verifiquen en forma exhaustiva las condiciones en las que se estarían desarrollando las actividades productivas de la firma.