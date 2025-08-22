La persona más longeva del mundo cumplió 116 años.

En Surrey, Inglaterra, Ethel Caterham, es la persona viva más longeva del mundo, y celebró su 116º cumpleaños con su familia.

En su nuevo natalicio, Caterham obtuvo su título de la persona viva más longeva del mundo en mayo. El récord fue confirmado por Guinness World Records y LongeviQuest, una base de datos sobre las personas con más edad del mundo.

Ethel nació en Shipton Bellinger, Hampshire, el 21 de agosto de 1909, siendo la penúltima de ocho hermanos. Durante su juventud, viajó a la India en 1927 para trabajar para una familia británica, una experiencia que marcó su vida.

Durante su juventud, viajó a la India en 1927 para trabajar como au pair para una familia británica, una experiencia que marcó su vida. Después de tres años en India, regresó al Reino Unido, donde conoció a su futuro esposo, Norman Caterham, un teniente coronel del ejército británico.

La pareja se casó en 1933 y, a lo largo de su matrimonio, vivieron en destinos como Hong Kong y Gibraltar.

En Asia, Ethel abrió una guardería, una experiencia que le permitió conectar con las nuevas generaciones y seguir compartiendo su conocimiento. Junto a su esposo, fallecido en 1976, tuvo dos hijas que fueron criadas en Inglaterra. Ahora tiene tres nietas y cinco bisnietos.

Su reinado se inició el 30 de abril de 2025, tras la muerte de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas, quien vivió hasta los 116 años.