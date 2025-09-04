La producción arrocera creció 34% en 2025, el mejor resultado en una década

La Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, EEA INTA Corrientes, AER INTA San Javier y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos presentaron el Informe de Producción de Arroz a nivel nacional del Ciclo 2024/25, que arrojó que la producción aumentó 34 % respecto a la campaña anterior (+434.080 t). Este volumen se ubica como el segundo más alto desde 2010/11.

La superficie cultivada creció un 15 % interanual, equivalente a 30.150 ha adicionales. El rendimiento promedio nacional mostró un crecimiento del 13 % interanual y del 7 % respecto al promedio de los últimos cinco años, impulsado por condiciones climáticas favorables gracias a la neutralidad en el Pacífico Ecuatorial.

Además, el informe subraya que las condiciones climáticas estables y el crecimiento en la superficie implantada contribuyeron a un resultado excepcional, que posiciona al ciclo 2024/25 como uno de los mejores de la última década y media.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo fue el desempeño provincia por provincia?

Corrientes: Principal provincia productora, con el 47,3 % del área y el 45,8 % de la producción. Rendimiento promedio provincial: 7.074 kg/ha, con un incremento interanual del 18 %.

Entre Ríos: Aportó el 29,2 % del área y el 32,6 % de la producción, con un crecimiento del 10 % en su rendimiento promedio.

Santa Fe: Ocupó el 14,4 % del área y generó el 13,4 % de la producción. Incremento interanual del 7 %.

Formosa: Representó el 6,5 % del área y el 5,7 % de la producción, con un aumento del 11 % en el rendimiento.

Chaco: Con el 2,7 % del área y el 2,5 % de la producción, registró un incremento del 5 % en rendimiento.