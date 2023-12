Licencia de conducir: en qué casos hay que actualizar el domicilio

Por el desconocimiento, cada vez son más los argentinos que reciben una penalización por no actualizar los datos. Es importante verificar que la licencia de conducir coincida con la dirección del DNI. En caso de que estos no coincidan, el registro resulta inválido para circular.

Sin embargo, los responsables del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirman que dentro de capital, el domicilio no hace a la diferencia. esto quiere decir que si la persona cambia de barrio no habría ningún inconveniente ya que no implican variaciones en la jurisdicción.

A diferencia de lo que ocurre la provincia de Bs. As., ya que por lo general si existe un cambio de partido con la variación de la zona.

De todas formas, si se tiene que actualizar la información, el plazo es de 90 días. después de ese tiempo, se considera que el conductor maneja sin tener el registro habilitado.

Finalmente, si todavía no se renovó el registro vencido en pandemia hay tiempo hasta el 14 febrero del 2025 para efectuarlo.