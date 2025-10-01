miércoles 01 de octubre de 2025
REPERFILAR
ECONOMÍA

Los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación en septiembre

En el mes de septiembre los aumentos en los alquileres de CABA aumentaron alrededor de un 2,3% y acumularon una suba del 37,6%  en los últimos 12 meses, superando la inflación del mismo período.

En el mes de septiembre los aumentos en los alquileres de CABA aumentaron alrededor de un 2,3% y acumularon una suba del 37,6% en los últimos 12 meses, superando la inflación del mismo período. Para los contratos con ajustes por ley, los inquilinos podrían afrontar un aumento del 50,3%, según el Índice para Contratos de Locación (ICL).

¿Cómo es el aumento por tipo de contrato?

  • Ajuste por IPC (Índice de Precios al Consumidor): Los inquilinos deberán sumar la inflación acumulada según el plazo de su contrato, ya sea en tres, cuatro o seis meses previos.
  • Ajuste por ICL (Índice para Contratos de Locación): Para los contratos vigentes bajo la ley anterior, el aumento en septiembre de 2025 fue del 50,3% 50,3% respecto al mes anterior.

Aumento en valores de mercado

  • Promedio en CABA: Los valores promedio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 2,3% en septiembre, acumulando un 26,8% en 2025 y un 37,6% en los últimos 12 meses.

Análisis por tipo de propiedad:

  • Monoambiente: 571.653571.653 pesos por mes.

  • Dos ambientes: 668.538 pesos por mes.

  • Tres ambientes: 896.504 pesos por mes.

Consideraciones adicionales

  • A pesar de los aumentos, los precios de mercado de los alquileres tienden a ser más bajos que los valores de los contratos con ajuste por ICL debido a la desaceleración de la inflación.
  • Los contratos de alquiler nuevos se pactan bajo libre negociación y, generalmente, se ajustan en pesos y atados a la inflación con periodos de ajuste más cortos (cada tres o cuatro meses).

