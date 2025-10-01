Los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación en septiembre.

En el mes de septiembre los aumentos en los alquileres de CABA aumentaron alrededor de un 2,3% y acumularon una suba del 37,6% en los últimos 12 meses, superando la inflación del mismo período. Para los contratos con ajustes por ley, los inquilinos podrían afrontar un aumento del 50,3%, según el Índice para Contratos de Locación (ICL).
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
¿Cómo es el aumento por tipo de contrato?
- Ajuste por IPC (Índice de Precios al Consumidor): Los inquilinos deberán sumar la inflación acumulada según el plazo de su contrato, ya sea en tres, cuatro o seis meses previos.
- Ajuste por ICL (Índice para Contratos de Locación): Para los contratos vigentes bajo la ley anterior, el aumento en septiembre de 2025 fue del 50,3% 50,3% respecto al mes anterior.
Aumento en valores de mercado
- Promedio en CABA: Los valores promedio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 2,3% en septiembre, acumulando un 26,8% en 2025 y un 37,6% en los últimos 12 meses.
Análisis por tipo de propiedad:
-
Monoambiente: 571.653571.653 pesos por mes.
-
Dos ambientes: 668.538 pesos por mes.
- Tres ambientes: 896.504 pesos por mes.
Consideraciones adicionales
- A pesar de los aumentos, los precios de mercado de los alquileres tienden a ser más bajos que los valores de los contratos con ajuste por ICL debido a la desaceleración de la inflación.
- Los contratos de alquiler nuevos se pactan bajo libre negociación y, generalmente, se ajustan en pesos y atados a la inflación con periodos de ajuste más cortos (cada tres o cuatro meses).