Macabro hallazgo: cayó reina de la belleza que tenía el cadáver de un bebé en un placard

Un caso estremecedor conmociona a Estados Unidos, luego que saliera a la luz la detención de Laken Snelling, estudiante de la Universidad de Kentucky y reina de belleza de su ciudad, luego que encontraran el cadáver de un bebé recién nacido en un placard de su habitación en Lexington.

La alerta llegó a las autoridades cuando recibieron un llamado que advertía sobre un bebé que “no respondía” en una vivienda. Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron al pequeño envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra que estaba en el interior del ropero.

Ante los investigadores, la joven reconoció que el bebé era suyo y que había dado a luz sola en su habitación.

Además, la mujer admitió que intentó ocultar el nacimiento “limpiando cualquier evidencia y colocando todos los artículos utilizados en una bolsa de basura, incluido el recién nacido”.

Inmediatamente, el cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia que determinará la causa de la muerte.

Mientras tanto, Snelling quedó detenida en el Fayette County Detention Center acusada de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento.

El caso generó conmoción en la comunidad universitaria y en la ciudad de Kentucky, donde la joven era reconocida por haber sido coronada como reina de belleza en competencias locales.