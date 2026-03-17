Muerte y misterio: encuentran a turista muerto en Ushuaia ¿Cuáles son las hipótesis?

Un turista estadounidense que estaba desaparecido en Ushuaia, apareció muerto. ¿Cuál es la principal hipótesis que se baraja? que podría haber sufrido un accidente durante la travesía en el sendero que lleva hacia la Laguna Esmeralda.

Se trata de Sean Christopher Bartel tenía 37 años y era de Estados Unidos, de quien se desconocía su paradero desde el pasado jueves 12 de marzo cuando salió a caminar.

Bartel había llegado a la Argentina el pasado 3 de marzo y estuvo en varios puntos del país, como Buenos Aires y El Chaltén.

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Se supo que días atrás se trasladó hasta Ushuaia donde alquiló un alojamiento sobre la calle Lirios de los Valles al 1600. La cámara de seguridad del lugar permitió establecer que Bartel se retiró del lugar el jueves 12 de marzo a las 8 de la mañana con una campera y una mochila para una excursión.

Luego de ese hecho, no hubo más registros ni novedades sobre él, por lo que comenzó una búsqueda que concluyó el domingo cuando se encontró al turista al costado de un sendero que se dirige hasta la Laguna Esmeralda, una de las atracciones más importantes de la ciudad de Tierra del Fuego para hacer tracking.

Un dato aportado en la causa es que el día anterior a su desaparición alquiló un auto Toyota Etios blanco, el cual fue hallado este fin de semana en un estacionamiento al costado de la Ruta Nacional 3 en donde comienza el sendero.