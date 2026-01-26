Obra social: ¿Cómo funciona tras un despido?

Uno de los derechos más importantes es la obra social. Pero, ¿Qué ocurre con las personas que dejan su trabajo o son despedidas?¿Hasta cuándo pueden mantenerla?

Según dice la ley, en caso de dejar de trabajar, el empleador deberá darle la obra social 90 días más al empleado y a su grupo familiar.

Es indistinto que la persona haya terminado por decisión propia o que haya sido despedida.

El único requisito para que se pueda hacer uso es haber pasado el período de prueba que exige una duración de tres meses.

La extensión de este beneficio se da de manera automática sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite.

Además, es por un tiempo limitado para que no se interrumpa el acceso a la salud, mientras se intentar reincorporar en el mercado laboral.

Pasado este tiempo se perderá la cobertura, independientemente de que el trabajador siga desempleado.

De todas maneras, si el trabajador fue injustamente despedido podrá solicitar en el Anses el seguro de desempleo para mantener la obra social por lo menos por 12 meses más.