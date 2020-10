Olmos Rodríguez: "Si Trump no se presenta al segundo debate, la contienda está terminada"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump contrajo coronavirus y su recuperación está en el centro de la escena política, dado que se especula con que no pueda asistir al segundo debate presidencial, que se llevará a cabo en 15 días, para poder revertir la tendencia adversa que marcan las encuestas.

Rubén Olmos Rodríguez, director de Global Nexus en conversación con RePerfilAr aseguró que "post debate presidencial la brecha entre Biden y Trump se agrandó, según una encuesta del Wall Street Journal, diario afín al Partido Republicano estadounidense", por ello es que en estos días se respira nerviosismo en la Casa Blanca.

"Lo que es muy claro es que este debate lo tiene ganado, los demócratas, con Joe Biden". Esto se debe principalmente a la campaña política que llevó adelante desde su hogar por la pandemia del Covid-19. "Lo han ganado los demócratas porque han actuado de manera responsable", dijo Olmos Rodríguez.

Trump salió de la clínica: "No dejen que el coronavirus domine sus vidas"

Según el analista, el peor escenario para Trump sería que "regrese a la Casa Blanca. No reciba la ayuda médica necesaria y que no se pueda presentar al debate en 15 días. Si no se presenta, creo que esta contienda está más que cocinada".

Pese al repunte en los "Swing States", el entrevistado asegura que ve muy difícil del actual presidente por "el pésimo manejo del Covid y con la manera tan irresponsable y opaca con la que está tratando su problema medico, veo muy difícil que la cosa se remonte".

Olmos Rodríguez también aseguró que un factor decisivo en las elecciones serán los votantes ocultos del actual mandatario, quienes no declaran su intención de voto públicamente. Pese a este fenómeno, para el director de de Global Nexus: "A estas alturas veo muy difícil que Trump se pueda mantener en la presidencia de los Estados Unidos"

Finalmente, el analista aseguró que la última carta que se juega el actual es la promoción en el Congreso de la jueza Amy Coney Barrett, para la Suprema Corte de Justicia como reemplazante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg. "Si el Senado de los Estados Unidos logra debatir, en los próximos días, la nominación que él a dado ha la jueza para llenar la vacante en la Suprema Corte de Justicia, eso va a alentar a sus seguidores a salir masivamente a votar. Esa creo que es la última oportunidad del presidente Trump de poder ganar adeptos y la elección", cerró.