Trump se va de la clínica: "No dejen que el coronavirus domine sus vidas"

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció a través de su cuenta de Twitter que esta tarde dejará el Hospital Nacional "Walter Reed", en donde estuvo internado desde el viernes tras contraer coronavirus. Continuará con su tratamiento en la Casa Blanca, que se convirtió en un nuevo foco de contagios de Covid-19.

"¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", posteó el mandatario.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Durante su convalecencia, Trump necesitó oxígeno en dos oportunidades y ayer por la noche tuiteó un video para agradecer por el trabajo del personal del hospital: "Estamos teniendo un buen reporte de los médicos", dijo el presidente norteamericano antes de salir de la clínica para dar una vuelta en auto y saludar a sus seguidores.

El mandatario deja el hospital en un momento en el Estados Unidos se aproxima a las 210.000 muertes confirmadas por coronavirus y hay más de siete millones de casos registrados.

La primera dama Melania Trump también envió un mensaje por Twitter más temprano: "Mi familia está muy agradecida por sus rezos y el apoyo que nos dan. Me siento bien y voy a continuar con el descanso en casa. Gracias al staff y al personal de la salud de todas partes, todas mis plegarias para los enfermos y sus familias".

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.