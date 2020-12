Oro líquido: el crimen está al acecho de la vacuna

Interpol, La Organización Internacional de Policía Criminal, indicó que en 2021 la vacuna contra la Covid-19 será “oro líquido”. Dijeron que las mafias ya están preparadas para adquirir las vacunas, tanto robándolas como realizando dosis falsas y también se le podría sumar el hecho de la distribución por internet. La desinformación y los ciberataques permitirían el robo de datos personales o la posibilidad de infectar computadoras tanto de empresas como de individuos para conseguirlo.

Reperfilar se comunicó con Héctor Muzzio, Licenciado en Seguridad y ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que dio su opinión sobre la alerta de Interpol: “Es muy útil y muy valioso que esa prestigiosa organización que rodea y nuclea 194 países esté dando esta alerta. Justamente el crimen organizado puede estar pensando no sólo en un asalto sino en la falsificación o en la adulteración de esa vacuna tan valiosa para toda la humanidad. El Estado en cada una de las jurisdicciones tiene que tomar como política pública el resguardo de esto”.

Teniendo en cuenta la primera llegada de las vacunas en Reino Unido, con total normalidad, y comparando con el fuerte operativo que tuvo la Argentina para el cuidado de las mismas, Muzzio se mostró a favor de esa decisión: “Llegaron 300 mil dosis, nosotros somos 45 millones de habitantes, con lo cual, me parece bien que se haga todo ese operativo teniendo en cuenta el deber de cuidado que tiene el Estado para proteger no sólo ese producto, sino la integridad física y psicofísica de todas las personas que las transportan. También el riesgo de la seguridad vial, que no se corte ninguna calle para que llegue todo en tiempo y en forma como corresponde”.

A pesar de la alerta de Interpol, el miedo acecha, ya que el peligro puede estar cerca de cualquier persona. “Es importante ir concientizando. No nos tenemos que descuidar, no sólo desde el asalto, que puede ser una piratería del asfalto, sino que nos tenemos que cuidar también del crimen organizado, que son mentes más ingeniosas y que despliegan toda una ingeniería social para confundir a las personas”, expresó el especialista en Seguridad.

En Alemania la policía federal va a ser la encargada de transportar las vacunas que serán almacenadas en lugares secretos. ¿Argentina tendrá que seguir el mismo camino?