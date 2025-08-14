Por qué a La Cicciolina le bajaron la jubilación

Ilona Staller, más conocida como la Cicciolina, presentó un recurso ante el Parlamento italiano luego de que el Estado local tomara la decisión de dejar de otorgar pensiones vitalicias a los expolíticos.

La actriz, de 73 años, una de los más reconocidas del cine erótico y pornográfico, ingresó a la Cámara de Diputados en 1987 por el Partido Radical, y finalizó su mandato en 1992.

No obstante, en 2018 el entonces presidente de la Cámara de Diputados local, Roberto Fico, fue quien impulsó la medida para retirar las pensiones a los expolíticos.

Su argumento es que “ese recorte en las pensiones habría servido para aumentar los salarios de los diputados en ejercicio”.

Por su parte, Luca Di Carlo, el abogado de Cicciolina, dijo al respecto: “La sentencia que recorta las pensiones es nula porque faltan los motivos de la decisión”. Informó además que no solo se presentó una demanda a la Cámara, defendida por la Fiscalía, sino también al propio Fico.

Además, Cicciolina exige una indemnización de diez millones de euros por “daños ocasionados” que, de obtenerlos, utilizará en causas solidarias.

Ante lo reclamos, el Parlamento se comprometió a analizar los casos y tomar una nueva determinación la semana que viene.