Usó un top comprado en Shein y sufrió graves quemaduras

En medio del boom de las compras online a través de plataformas, una joven de 25 años contó su experiencia tras usar una prenda comprada en Shein, por la que terminó con graves quemaduras en la piel.

La joven británica, Soraya Young, adquirió un pack de tres tops por 5 libras (alrededor de 7.000 pesos argentinos), en la popular tienda online conocida por vender ropa a precios muy bajos.

Según contó la damnificada, durante una excursión en Marmaris, se colocó uno de ellos arriba de la bikini para mayor comodidad. Sin embargo, poco después comenzó a sentir molestias. Fue su novio, George Harris quien le advirtió que tenía una marca extraña en la espalda.

Aunque al inicio creyeron que se debía a una quemadura solar, notaron que la lesión coincidía exactamente con el diseño del top. Con el paso de las horas, la zona empezó a ampollarse y a supurar, provocándole dolor intenso que le impedía dormir o vestirse con normalidad. El médico le diagnosticó una posible quemadura química o una reacción alérgica severa.

En ese contexto, la joven además de compartir su experiencia a través de las redes sociales, quiso advertir a otros consumidores, especialmente a quienes compran por la plataforma prendas para niños, ya que su piel es más delicada: “No quiero imaginarme si esto le pasaba a un nene”, dijo la joven.

Por su parte, Shein aseguró que nunca habían recibido reportes similares, que sus productos cumplen con controles de calidad internacionales. A su vez, aseguraron que por precaución, retiraron de la venta el pack de tops adquirido por Soraya.