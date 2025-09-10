Provincia de Buenos Aires: Billeteras virtuales deberán retener ingresos brutos

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) retendrá un porcentaje en concepto de adelanto de Impuestos sobre los Ingresos Brutos (IBB) en las billeteras virtuales.

La medida que se implementará a partir del 1 de octubre impactará de forma escalonada tanto a contribuyentes bonaerenses como a quienes se encuentran bajo el régimen del Convenio Multilateral.

El sistema, denominado SIRCUPA (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), establece que los proveedores de servicios de pago —como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja X— deberán actuar como agentes de retención. De esta manera, tendrán que informar todas las acreditaciones que reciban sus usuarios, retener el porcentaje correspondiente y depositarlo en las cuentas de cada jurisdicción.

¿Cuáles son los casos en los que ARBA no hará retenciones sobre billeteras virtuales?

ARBA no aplicará retenciones de IIBB a las billeteras virtuales cuando se trate de ingresos laborales, previsionales o asistenciales, ni en movimientos financieros que ya cuentan con regulaciones específicas.